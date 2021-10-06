Рубцовск: Новые авто получит Станция скорой помощи Рубцовска | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В Алтайский край поступило 23 новых автомобиля для Станций скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-центр краевого Министерства здравоохранения.
“Машины получат Станции скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЦРБ Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Тальменского, Третьяковского и других районов”, – добавляют в ведомстве.
Средства на обновление медицинского автопарка – а это 72,5 миллиона рублей – были выделены из федерального бюджета. Причём машины не все одинаковы по назначению:
- двадцать машин относятся к классу В – для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады
- три машины относятся к классу С – для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады.