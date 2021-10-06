ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Овощная лавка здоровья | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: ds12.educrub.ru

Осенняя пора – время сбора урожая. А с богатой фантазией детворы легко превратить клубни картошки в вагончики, а тыкву – в космический корабль пришельцев. И чтобы реализовать эти задумки, в течение сентября, в общеобразовательных школах и детских садах города прошли выставки осенних поделок из природного материала, объединившиеся под общим названием «Овощная лавка здоровья». В ней приняли участие и школьники, и педагоги, и родители, и воспитанники детских садов, и воспитатели. Таким образом, работа над созданием экспонатов выставки способствовала формированию навыков здорового образа жизни, сплочению детей и взрослых. Для создания большей части представленных работ были использованы овощи нового урожая с местных огородов. Этим участники выставки дали понять, что плоды могут быть не только вкусными и полезными, а и красивыми.

Основная задача выставки «Овощная лавка здоровья» отражает идею федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в состав национального проекта «Демография» в части реализации мероприятий по формированию среды, способствующей повышению информированности граждан об основных принципах здорового питания.

rubtsovskmv.ru

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