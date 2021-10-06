Рубцовск: В Алтайском крае состоялся межрегиональный диалог о восстановлении лесов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: minprirody.alregn.ru

В Алтайском крае не первый год подряд высаживают больше леса, чем необходимо по нормативу. Таким образом, по восстановлению лесного массива, наш край оказался в числе лучших в Сибири и России. Поэтому именно Барнаул был выбран для проведения совещания, которое касалось реализации нацпроекта «Экология».

«На территории Сибири Алтайский край был выбран не зря, потому что на сегодняшний день регион достаточно продвинулся в части и выращивания посадочного материала, и развития питомнического хозяйства. Здесь единственный в Сибири лесосеменной центр, который выращивает сеянцы с закрытой корневой системой. Напомню, что цель нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» – достижение баланса выбытия-воспроизводства лесов по всей территории Российской Федерации: сколько выбывает лесов по разным причинам, столько мы должны восстановить. В части выполнения этой задачи Алтайский край с самого начала идет с перевыполнением», – отметил Александр Кузенко, исполняющий обязанности начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства.

Также на совещании наглядно продемонстрировали представителям других сибирских регионов, как в лесничествах края идет процесс восстановления лесного массива. Члены делегаций совместно с представителями регионального Министерства природных ресурсов и экологии приняли участие в акции «Сохраним лес». Кроме того, посетителям показали теплицы, площадки доращивания сеянцев, линии по получению семян и холодильные установки, где семена лесных растений могут храниться при определенных условиях до 30 лет.

Как отметили участники рабочего совещания – подобные выездные встречи гораздо результативнее, чем бумажная переписка. Очень ценно то, что есть возможность обменяться знаниями, обсудить рабочие моменты, обозначить проблемы, что называется на месте, здесь и сейчас.

rubtsovskmv.ru