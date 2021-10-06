ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае хотят ввести систему QR-кодов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото tsargrad.tv

Резкий рост заболеваемости COVID-19 продолжает вызывать опасения. На пресс-конференции заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина предложила ввести в крае систему QR-кодов.

Как пишет «Коммерсантъ», применение кодовой системы должно положительно сказаться на эпидемиологической ситуации в регионе. В места массового скопления людей попадут только те, кто имеет иммунитет – сделавшие прививку или переболевшие коронавирусом.

“Но чтобы такое мероприятие было введено на территории региона или в отдельных заведениях, должны быть технические возможности. Пока таких возможностей у региона нет”, – приводит “Коммерсантъ” высказывание Ульяны Калининой.

В то же время в Роспотребнадзоре считают, что любые ограничительные меры должны обсуждаться во время заседаний оперативного штаба региона.

rubtsovskmv.ru

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