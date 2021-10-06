ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские проекты получили гранты Президентского фонда культурных инициатив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: vestinn.ru

Координационный комитет подвел итоги первого конкурса на предоставление грантов Президентского фонда культурных инициатив. Всего было подано почти 12 тысяч заявок со всей страны.

Победителями от Алтайского края были признаны 14 проектов, в том числе восемь инициатив общественных, четыре – муниципальных организаций, и два проекта от индивидуальных предпринимателей, уточняют в пресс-службе Министерства культуры.

Среди них грантовую поддержку получили также два проекта из Рубцовска – программа по развитию творческого потенциала молодежи, детей и подростков с особыми образовательными потребностями «Точка творчества», и «Школа юмора и сценического творчества #НА_СЦЕНЕ», заявленный рубцовским предпринимателем Алексеем Олимпиевым. Оба проекта направлены на саморазвитие молодежи, выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в творческой сфере.

Следующий этап приема заявок стартует в ноябре. Принять участие в новом конкурсе смогут также авторы не получивших поддержку проектов. Для них и других участников Президентский фонд культурных инициатив запустит образовательный блок, который поможет подготовить качественно заполненные заявки.

Справка: общий фонд первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составил три с половиной миллиарда рублей. Инициатива о создании фонда была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время апрельского Послания Федеральному Собранию. Уже в мае фонд был создан, а с 15 июня начал принимать заявки на конкурс. С этой даты по 6 августа в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 38 тысяч авторов проектов из 84 регионов.

rubtsovskmv.ru

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