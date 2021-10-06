ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае прошел образовательный марафон «ДоброСтарты» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: todaykhv.ru

Третий региональный интерактивный марафон «ДоброСтарты» проходил в регионе с 1 по 3 октября. В рамках марафона проводились дискуссии по темам организации добровольческой деятельности, социального проектирования и менеджмента в волонтерской среде. Активистская программа также включала в себя стратегические сессии и мастер-классы.

В марафоне приняли участие 50 руководителей и специалистов центров поддержки добровольчества. В числе участников также волонтеры из Рубцовска.

Как сообщает Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, на занятиях руководители крупных добровольческих организаций региона рассказали волонтерам о федеральных программах и проектах Ассоциации волонтерских центров. Эксперты также раскрыли секрет, как привлечь партнерские организации к деятельности центров поддержки добровольчества.

Справка:
Интерактивный образовательный марафон «ДоброСтарты» –  проект Алтайского центра развития добровольчества, реализуемый совместно с Краевым дворцом молодежи в рамках гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики при поддержке управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

rubtsovskmv.ru

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