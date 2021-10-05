Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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30 сентября в Рубцовском педагогическом колледже прошло торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке. Введение программы стало возможным благодаря сотрудничеству колледжа с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, с апреля по июнь текущего года переподготовку прошли 68 обучающихся из городов и районов Алтайского края. Окончив новый курс “Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением” выпускникам была присвоена квалификация “Инструктор по спорту, специалист центра тестирования ВФСК “Готов к труду и обороне”.

“В настоящее время в нашей стране формируется активный интерес к здоровому образу жизни, поэтому имеется потребность в специалистах такого рода”, – прокомментировали специалисты колледжа.

После переподготовки первые выпускники курсов могут работать в школьных и студенческих спортивных клубах, в физкультурно-оздоровительных клубах и фитнес центрах для лиц различных возрастных групп (в том числе c лицами старшего возраста).

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