ГОРНЯК22 05.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото rub-rpc.ru

30 сентября в Рубцовском педагогическом колледже прошло торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке. Введение программы стало возможным благодаря сотрудничеству колледжа с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, с апреля по июнь текущего года переподготовку прошли 68 обучающихся из городов и районов Алтайского края. Окончив новый курс “Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением” выпускникам была присвоена квалификация “Инструктор по спорту, специалист центра тестирования ВФСК “Готов к труду и обороне”.

“В настоящее время в нашей стране формируется активный интерес к здоровому образу жизни, поэтому имеется потребность в специалистах такого рода”, – прокомментировали специалисты колледжа.

После переподготовки первые выпускники курсов могут работать в школьных и студенческих спортивных клубах, в физкультурно-оздоровительных клубах и фитнес центрах для лиц различных возрастных групп (в том числе c лицами старшего возраста).

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото rub-rpc.ru 30 сентября в Рубцовском педагогическом колледже прошло торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке. Введение программы стало возможным благодаря...
Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото rub-rpc.ru 30 сентября в Рубцовском педагогическом колледже прошло торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке. Введение программы стало возможным благодаря...
Рубцовск: Выпускников и учителей Рубцовска приглашают на консультацию по ЕГЭ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Выпускников и учителей Рубцовска приглашают на консультацию по ЕГЭ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото gazeta19.ru Серия онлайн-консультаций «На все 100!» по подготовке к единому государственному экзамену продлится с 4 по 22 октября. Педагоги...
Рубцовск: Рубцовские пловцы завоевали 26 медалей на краевом первенстве | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские пловцы завоевали 26 медалей на краевом первенстве | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото gorod.ru В Барнауле завершилось первенство Алтайского края по плаванию, которое проходило 1 и 2 октября. В соревнованиях приняли участие...
Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский педколледж готовит новые кадры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото rub-rpc.ru 30 сентября в Рубцовском педагогическом колледже прошло торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке. Введение программы стало возможным благодаря...
Рубцовск: Выпускников и учителей Рубцовска приглашают на консультацию по ЕГЭ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Выпускников и учителей Рубцовска приглашают на консультацию по ЕГЭ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото gazeta19.ru Серия онлайн-консультаций «На все 100!» по подготовке к единому государственному экзамену продлится с 4 по 22 октября. Педагоги...

Читать по теме:

ВТОПЕ: