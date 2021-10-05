Рубцовск: Выпускников и учителей Рубцовска приглашают на консультацию по ЕГЭ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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Серия онлайн-консультаций «На все 100!» по подготовке к единому государственному экзамену продлится с 4 по 22 октября. Педагоги и 11-классники смогут узнать всю доступную информацию по экзаменационным материалам, структуре и содержанию работ, а также о том, на какие задания следует обратить внимание и как правильно составить план по подготовке к ЕГЭ. Помимо этого, участники онлайн-встречи разберут типичные ошибки, которые допускают школьники на экзамене.
По сообщению пресс-службы Министерства образования и науки Алтайского края, консультации будут транслироваться в прямом эфире на канале Рособрнадзора на YouTube и в группе в социальной сети ВКонтакте. Там же каждый желающий сможет задать вопросы разработчикам экзаменационных материалов.
Видеозаписи онлайн-встреч будут опубликованы позднее на сайтах Рособрнадзора и ФИПИ.
Ниже можно ознакомиться с расписанием консультаций по следующим предметам:
4 октября в 15:00 – география;
5 октября в 15:00 – биология;
7 октября в 14:00 – обществознание;
7 октября в 16:00 – физика;
8 октября в 14:00 – математика;
8 октября в 16:00 – химия;
14 октября в 15:00 – история;
15 октября в 15:00 – русский язык;
18 октября в 15:00 – литература;
19 октября в 15:00 – итоговое сочинение;
21 октября в 15:00 – информатика;
22 октября в 15:00 – иностранные языки.