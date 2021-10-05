Рубцовск: Рубцовские пловцы завоевали 26 медалей на краевом первенстве | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Барнауле завершилось первенство Алтайского края по плаванию, которое проходило 1 и 2 октября. В соревнованиях приняли участие 442 спортсмена из краевого центра, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода и Ярового.

Юные пловцы состязались в четырех возрастных группах. Самые старшие – мальчики 2007 года рождения и девочки 2009 года рождения. Самые младшим участникам было меньше восьми лет. Победителей и призеров определяли в личном зачете, также в каждой возрастной группе определяли абсолютно лучшего спортсмена.

Рубцовск представляли воспитанники СШ “Юбилейный” и краевой спортшколы олимпийского резерва “Обь”. Ребята завоевали целую россыпь наград: 12 золотых, а также семь серебряных и семь бронзовых медалей.

Абсолютно лучшими спортсменами стали Глеб Юдин (СШОР “Обь”, тренер Ирина Бача), Илья Шакинис и Анастасия Калюжная (СШ “Юбилейный”, тренер Ирина Кобзаренко). Кроме того, Илья Шакинис выполнил норматив первого спортивного разряда.

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