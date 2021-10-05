Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске дожди и снег: погода на 5 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.livekuban.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 5 октября, синоптики прогнозируют ненастную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +3…+8°С.

В Рубцовске пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +3…+5°С.

rubtsovskmv.ru