Рубцовск: В Рубцовске на пожаре спасли 18 человек | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске произошел пожар в одном хз многоквартирных домов по улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению возгорания.

“Звеньями ГДЗС по лестничным маршам спасено 8 человек (из них 3 ребёнка). Эвакуировано 10 человек. Пострадавших нет”, – информируют в ведомстве.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Предварительной причиной пожара огнеборцы назвали нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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