Рубцовск: С Днем учителя! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благородный труд учителя закладывает основы завтрашнего дня. Вы не только даете знания учащимся, но и развиваете их духовный мир, помогаете определиться с профессией. Делясь с воспитанниками теплом своей души, вы навсегда остаетесь в их сердцах.
Профессия учителя требует постоянного повышения квалификации. Отвечая вызовам времени, вы осваиваете новые технологии. В период пандемии педагоги Алтайского края внедряют новые формы работы, обеспечивают безопасный и качественный процесс обучения детей.
Дорогие учителя! Уверены, что вы воспитаете не одно поколение активных, целеустремленных юношей и девушек, которым принадлежит будущее Алтайского края!
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, а также благодарных учеников!
Губернатор Алтайского края В.П. Томенко
Председатель АКЗС А.А. Романенко
Дорогие учителя, преподаватели и ветераны
системы образования Рубцовска!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём учителя!
Годы учёбы – важнейший этап в жизни каждого человека. Это время приобретения необходимых знаний, становления характера, получения главных жизненных ориентиров. Во многом именно от вас, уважаемые педагоги, зависит, каким будет интеллектуально-нравственный багаж ваших учеников, их выбор профессионального пути и дальнейшая судьба.
Ежедневно учителя нашего города вкладывают свои силы и знания в воспитание нового поколения рубцовчан, раскрывают таланты и способности своих подопечных, помогают им вырасти достойными людьми и настоящими патриотами своей Родины.
Большое спасибо за ваш благородный и такой необходимый труд!
В торжественный день сердечно желаем всем работникам системы образования Рубцовска крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов, отзывчивых и благодарных учеников, тепла и понимания в семьях!
Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман
Уважаемые педагоги, профессионалы, достойные самых добрых слов люди, знающие цену слову и времени!
От всего сердца поздравляю с одним из самых значительных праздников – Днём учителя!
Учитель воплощает в себе лучшие человеческие качества, является носителем духовного и нравственного начала, обладает постоянно пополняемым багажом знаний и старается дольше оставаться интересной развитой личностью. А все потому, что
работа с подрастающим поколением – это не только обязанность, как того требует профессия, но и почетное право. Учить детей самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, быть ответственным за свой выбор, передавать им накопленные
знания и опыт, формировать в них гармоничную личность, воспитывать высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую ответственность.
Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими личными интересами в интересах
детей. Учительская деятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества – безграничной любви к детям.
В этот особенный для вас день примите искренние слова восхищения за ваш благородный труд и пожелания крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемого терпения и кипучей энергии, чтобы изо дня в день передавать знания детям.
В.А Бачурин, заместитель председателя
Рубцовского городского Совета депутатов