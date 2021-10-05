Рубцовск: С Днем учителя! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благородный труд учителя закладывает основы завтрашнего дня. Вы не только даете знания учащимся, но и развиваете их духовный мир, помогаете определиться с профессией. Делясь с воспитанниками теплом своей души, вы навсегда остаетесь в их сердцах.

Профессия учителя требует постоянного повышения квалификации. Отвечая вызовам времени, вы осваиваете новые технологии. В период пандемии педагоги Алтайского края внедряют новые формы работы, обеспечивают безопасный и качественный процесс обучения детей.

Дорогие учителя! Уверены, что вы воспитаете не одно поколение активных, целеустремленных юношей и девушек, которым принадлежит будущее Алтайского края!

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, а также благодарных учеников!

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко

Председатель АКЗС А.А. Романенко

Дорогие учителя, преподаватели и ветераны

системы образования Рубцовска!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём учителя!

Годы учёбы – важнейший этап в жизни каждого человека. Это время приобретения необходимых знаний, становления характера, получения главных жизненных ориентиров. Во многом именно от вас, уважаемые педагоги, зависит, каким будет интеллектуально-нравственный багаж ваших учеников, их выбор профессионального пути и дальнейшая судьба.

Ежедневно учителя нашего города вкладывают свои силы и знания в воспитание нового поколения рубцовчан, раскрывают таланты и способности своих подопечных, помогают им вырасти достойными людьми и настоящими патриотами своей Родины.

Большое спасибо за ваш благородный и такой необходимый труд!

В торжественный день сердечно желаем всем работникам системы образования Рубцовска крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов, отзывчивых и благодарных учеников, тепла и понимания в семьях!

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Уважаемые педагоги, профессионалы, достойные самых добрых слов люди, знающие цену слову и времени!

От всего сердца поздравляю с одним из самых значительных праздников – Днём учителя!

Учитель воплощает в себе лучшие человеческие качества, является носителем духовного и нравственного начала, обладает постоянно пополняемым багажом знаний и старается дольше оставаться интересной развитой личностью. А все потому, что

работа с подрастающим поколением – это не только обязанность, как того требует профессия, но и почетное право. Учить детей самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, быть ответственным за свой выбор, передавать им накопленные

знания и опыт, формировать в них гармоничную личность, воспитывать высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую ответственность.

Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими личными интересами в интересах

детей. Учительская деятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества – безграничной любви к детям.

В этот особенный для вас день примите искренние слова восхищения за ваш благородный труд и пожелания крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемого терпения и кипучей энергии, чтобы изо дня в день передавать знания детям.

В.А Бачурин, заместитель председателя

Рубцовского городского Совета депутатов

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