Рубцовск: В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Вечером 4 октября в работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой, который привел к их полному отключению, сообщает “Российская газета”. Трудности с доступом испытали жители самых разных стран, в том числе и России.

Приложения перестали работать примерно с 18.30 по московскому времени.

Также отмечались сбои в работе таких ресурсов, как Telegram, Twitter, Tik Tok, Snapchat, Facebook Messenger и сервисах компаний Google и Amazon.

О том, почему это произошло, информации пока мало. Многие эксперты сходятся во мнении, что виной стала ошибка в конфигурации DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что во время “поломки” соцсетей произошла утечка базы данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook.

Глобальный сбой продолжался более шести часов, отмечает РИА Новости.

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