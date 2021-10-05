Рубцовск: С Днем уголовного розыска! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Уважаемые сотрудники уголовного розыска, дорогие ветераны!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Уголовный розыск – одно из самых крупных и важных подразделений органов внутренних дел России. Доброе имя и авторитет легендарной службы создавались многими поколениями оперативных работников. Для каждого из них простые будни
были наполнены тревожными звонками, бессонными ночными дежурствами, выездами на места происшествий, проблемами и заботами попавших в беду людей.
Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, чести, готовности нести службу в самых сложных условиях в нашей стране торжествуют законность и порядок.
Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в работе! Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной, а оперативная удача станет постоянной спутницей в трудной и благородной службе на благо страны!
В.А Бачурин, заместитель председателя
Рубцовского городского Совета депутатов
Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!
Примите искренние поздравления с Днём работников уголовного розыска!
Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник.
Уголовный розыск – одна из основных служб органов внутренних дел. Профессионализм и мужество, доблесть и честь, постоянная готовность прийти на помощь – отличительная черта сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Рубцовский». Вы всегда были и остаетесь на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, выдержку и самообладание.
Особые слова благодарности – ветеранам. Инициативность, самоотверженность являются для вас главным нравственным и профессиональным мерилом. Уверен, что сотрудники уголовного розыска будут и впредь равняться на заложенные вами легендарные традиции, достойно и добросовестно выполнять служебные обязанности, действовать своевременно, чётко и грамотно
Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в работе! Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной. Пусть в ваших семьях царят мир и покой, взаимопонимание и счастье, достаток и стабильность.
Василий Дёмин, начальник МО МВД России «Рубцовский»
Уважаемые коллеги!
Уважаемые ветераны!
Служба уголовного розыска – одна из ведущих в органах внутренних дел, на которой держится очень много в охране и обеспечении правопорядка. Она всегда была и остается трудной, но интересной, опасной и беспокойной. Здесь работают сильные духом люди.
Отдел уголовного розыска МО МВД России «Рубцовский» славен своими традициями, преемственностью опыта. Наши оперативники раскрывали и раскрывают сложнейшие и резонансные преступления. Это происходит и сейчас, хотя изменилось многое, начиная со структуры преступлений: например, раньше не было телефонных и интернет-мошенничеств, дистанционных преступлений, совершаемых при помощи ИТ-технологий. А это требует соответствующих знаний и соответствующий подготовки.
Сегодня коллектив ОУР молодой, перспективный и работоспособный, он обновляется. И мы ждем желающих посвятить свою жизнь борьбе с преступностью, став оперативниками.
Действующим сотрудникам хочу пожелать крепкого здоровья, мирных дней и продвижения по службе! Пусть оперативная удача станет постоянной спутницей в непростой, но благородной службе, а в семьях царят благополучие и взаимопонимание.
Ветеранам – отдельные слова благодарности. Вы – пример мужества и отваги, верности служебному и гражданскому долгу для нынешнего поколения сотрудников. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья.
С профессиональным праздником, коллеги!
Валентин Шульман, начальник полиции МО МВД России «Рубцовский»