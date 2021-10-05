Рубцовск: С Днем уголовного розыска! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Уважаемые сотрудники уголовного розыска, дорогие ветераны!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Уголовный розыск – одно из самых крупных и важных подразделений органов внутренних дел России. Доброе имя и авторитет легендарной службы создавались многими поколениями оперативных работников. Для каждого из них простые будни

были наполнены тревожными звонками, бессонными ночными дежурствами, выездами на места происшествий, проблемами и заботами попавших в беду людей.

Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, чести, готовности нести службу в самых сложных условиях в нашей стране торжествуют законность и порядок.

Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в работе! Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной, а оперативная удача станет постоянной спутницей в трудной и благородной службе на благо страны!

В.А Бачурин, заместитель председателя

Рубцовского городского Совета депутатов

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!

Примите искренние поздравления с Днём работников уголовного розыска!

Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник.

Уголовный розыск – одна из основных служб органов внутренних дел. Профессионализм и мужество, доблесть и честь, постоянная готовность прийти на помощь – отличительная черта сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Рубцовский». Вы всегда были и остаетесь на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, выдержку и самообладание.

Особые слова благодарности – ветеранам. Инициативность, самоотверженность являются для вас главным нравственным и профессиональным мерилом. Уверен, что сотрудники уголовного розыска будут и впредь равняться на заложенные вами легендарные традиции, достойно и добросовестно выполнять служебные обязанности, действовать своевременно, чётко и грамотно

Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в работе! Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной. Пусть в ваших семьях царят мир и покой, взаимопонимание и счастье, достаток и стабильность.

Василий Дёмин, начальник МО МВД России «Рубцовский»

Уважаемые коллеги!

Уважаемые ветераны!

Служба уголовного розыска – одна из ведущих в органах внутренних дел, на которой держится очень много в охране и обеспечении правопорядка. Она всегда была и остается трудной, но интересной, опасной и беспокойной. Здесь работают сильные духом люди.

Отдел уголовного розыска МО МВД России «Рубцовский» славен своими традициями, преемственностью опыта. Наши оперативники раскрывали и раскрывают сложнейшие и резонансные преступления. Это происходит и сейчас, хотя изменилось многое, начиная со структуры преступлений: например, раньше не было телефонных и интернет-мошенничеств, дистанционных преступлений, совершаемых при помощи ИТ-технологий. А это требует соответствующих знаний и соответствующий подготовки.

Сегодня коллектив ОУР молодой, перспективный и работоспособный, он обновляется. И мы ждем желающих посвятить свою жизнь борьбе с преступностью, став оперативниками.

Действующим сотрудникам хочу пожелать крепкого здоровья, мирных дней и продвижения по службе! Пусть оперативная удача станет постоянной спутницей в непростой, но благородной службе, а в семьях царят благополучие и взаимопонимание.

Ветеранам – отдельные слова благодарности. Вы – пример мужества и отваги, верности служебному и гражданскому долгу для нынешнего поколения сотрудников. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья.

С профессиональным праздником, коллеги!

Валентин Шульман, начальник полиции МО МВД России «Рубцовский»

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