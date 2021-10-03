Рубцовск: Рыбным хозяйствам края оказывают государственную поддержку | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края сообщает, что рыбным хозяйствам края предоставляется государственная поддержка в виде возмещения до 50 % стоимости затрат, понесенных на выращивание или приобретение рыбопосадочного материала, объектов аквакультуры, плавательных средств или моторов к плавсредствам, оборудования и технических средств, используемых в технологиях рыбного хозяйства.

Все это доступно в рамках действующей государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края».

Получить государственную поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и осуществляют рыбохозяйственную деятельность на территории Алтайского края. Для этого им необходимо до 29 октября оформить заявку на получение субсидии и предоставить отчетность о финансово-экономическом состоянии, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Ознакомиться с требованиями к участникам отбора, перечнем документов и другой актуальной информацией можно также на сайте ведомства.

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