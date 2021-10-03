ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Редакторы СМИ и Алтайкрайстат обсудили вопросы взаимодействия по информационному сопровождению Всероссийской переписи населения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: интерцимла.рф

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения. Столь масштабное статистическое обследование проводится один раз в десять лет. Новшеством этой кампании станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также будет осуществляться и привычный вариант – обход жилых помещений переписчиком, в использовании у которого будет планшет со специальным программным обеспечением. Кроме того можно будет переписаться на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров.

Но это будет с середины октября. А сегодня, с первых чисел октября, Росстат совместно с Медиаофисом ВПН-2020 начинает активную рекламную кампанию в средствах массовой информации по информированию населения о проведении Всероссийской переписи населения-2020.

В преддверии начала информационной кампании в Алтайском крае прошла встреча редакторов СМИ, органов исполнительной власти и руководства Алтайкрайстата, на которой обсудили нюансы информационного сопровождения столь масштабного статистического обследования. Вместе с тем на мероприятии обсудили особенности проведения предстоящей переписи, ее значение для страны, а также вопросы сотрудничества со средствами массовой информации в направлении информирования населения о предстоящей переписной кампании.

На мероприятии также было рассказано о проекте «Гражданская статистика для журналистов «Статистика в эфире» и о возможности проведения Алтайкрайстатом обучающих вебинаров для СМИ. Все пожелания и предложения по выбору темы будут рассмотрены и приняты в работу органом статистики – сообщается на официальном сайте Алтайкрайстата.

rubtsovskmv.ru

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