Рубцовск: Рубцовских волонтеров наградят почетным знаком «За развитие добровольчества» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Почетный знак «За развитие добровольчества» был утвержден в 2019 году указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко. По информации пресс-службы Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, наградой могут поощрить жителей региона, коллективы волонтерских отрядов, социально ориентированных некоммерческих организаций за заслуги в сфере продвижения и организации добровольческой деятельности. Ежегодно вручается не более трех знаков.

Решение о поощрении будет приниматься непосредственно губернатором Алтайского края с учётом предложений комиссии по награждению краевого управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития. Подробная информация размещена в приложении.

Справка: Знак «За развитие добровольчества» учреждён в целях реализации регионального проекта Алтайского края «Социальная активность» национального проекта «Образование».

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