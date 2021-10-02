Рубцовск: С Международным днем пожилых людей! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем
пожилых людей!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем пожилых людей. Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд.
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь носителями духовной культуры, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям и жизни общества.
От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
С праздником!
Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман
Уважаемые жители Рубцовска!
От души поздравляю вас с праздником бесконечно дорогих нам людей – наших бабушек и дедушек, пап и мам – с Днем пожилого человека!
Это праздник человеческой мудрости и гражданской зрелости, душевной щедрости и качеств, которыми наделены люди, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения. В этот день хочется вас особо поддержать, поблагодарить за вашу
жизнестойкость и сказать, что вы нам очень дороги, мы ценим всё, что вы сделали для будущих поколений.
Желаю вам реализации всех ваших планов, пусть не покинет вас энергия и активность, пусть вас окружают только благодарные и любящие вас люди. Крепкого вам здоровья и долгих счастливых дней жизни! С праздником!
В.А Бачурин, заместитель председателя
Рубцовского городского Совета депутатов
Уважаемые земляки, ветераны, пенсионеры!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилого человека!
Опыт, мудрость, множество ярких событий, счастливых воспоминаний, а также усердный труд, жизненные испытания – все это про вас, представители старшего и
глубокоуважаемого поколения. Вы помогаете смотреть на мир во всех его проявлениях, замечать проблемы, находить пути их решения. Ваша неисчерпаемая энергия заряжает молодое поколение и подталкивает общество к позитивным изменениям.
От всей души желаю вам крепкого сибирского здоровья, счастливого долголетия, благополучия, мирного неба над головой! Пусть ваши дети и внуки всегда дарят вам внимание и заботу! Пусть каждый прожитый день приносит вам радость!
И.И. Лоор, депутат Государственной Думы РФ