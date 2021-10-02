Рубцовск: Рубцовчан приглашают на конференцию по обсуждению проблем пожилых людей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Девятая ежегодная Национальная конференция «Общество для всех возрастов» пройдет сегодня, в Международный день пожилых людей. По утверждению организаторов, о жизни старшего поколения особенно важно побеспокоиться сейчас, в период пандемии. Одна из актуальных тем встречи – «Как пандемия усложнила жизнь старшего поколения и как минимизировать этот ущерб, адаптируя практики заботы и поддержки?».

В конференции примут участие международные эксперты и лидеры мнений. Программа мероприятия включает в себя открытые дискуссии, мастер-классы и презентации. В формате онлайн спикеры поговорят о дискриминации, которой подвергаются пожилые люди, эйджизме, обсудят тему взаимодействия общества, благотворительных организаций и государственных учреждений при оказании помощи пожилым людям. Будут также затронуты важные вопросы ухода за старшим поколением и его защиты от психологического и физического насилия.

Конференция пройдет при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и при участии исследовательской проектной лаборатории Young Old Lab, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

Участие в конференции «Общество для всех возрастов» бесплатно, с обязательной регистрацией на сайте.

rubtsovskmv.ru