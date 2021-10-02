ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске стартовала городская краеведческая игра «Я – рубцовчанин» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
19 часов Ago

Фото vk.com

С 29 сентября по 11 октября Библиотека для детей и юношества Рубцовска ждёт заявки на участие в третьем сезоне городской краеведческой игры “Я – рубцовчанин” от команд 7-х классов образовательных учреждений. Организатор конкурса – МБУК “Библиотечно-информационная система” Рубцовска.

Команда должна состоять из 4-6 человек и педагога-куратора. Причём в состав команды могут войти не только ученики одного класса, но и одной школьной параллели. Игра начнётся 12 октября в 15:00 с познавательной программы в Библиотеке для детей и юношества, которая является куратором мероприятия.

Краеведческая игра поделена на несколько этапов:

  • I этап – 12-20 октября – творческо-поисковая работа “Старый-новый Рубцовск”, в котором команды создают виртуальный альбом-коллаж и творческая работа “Это самый лучший город на земле”. Материалы защищаются перед конкурсной комиссией 21 октября.
  • II этап – 27 октября – веб-гонки “Знаю Рубцовск”.
  • III этап – 28 октября – подведение итогов и награждение победителей.

“На период проведения игры создано сообщество в социальной сети “ВКонтакте” – “Знаю Рубцовск”. Здесь регистрируются команды, освещается ход мероприятия, будут опубликованы предварительные результаты и итоги, даются методические материалы и многое другое. За авторские интересные посты команды-участники может получить дополнительные баллы”, – сообщают в Библиотеке для детей и юношества.

rubtsovskmv.ru

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