ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: 1 октября – Международный день музыки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
19 часов Ago

Фото dshi-sibay.ru

1 октября во всём мире отмечается Международный день музыки. Века и тысячелетия музыка вдохновляет людей, отражает культурные традиции и обычаи разных народов во всех уголках земного шара. Она является неотъемлемой частью быта и одним из самых популярных способов творческого самовыражения людей.

История праздника

Международный день музыки был учреждён совсем недавно – в 1973 году во время 15-й Генеральной ассамблеи ООН в Лозанне. Идею праздника предложил советский композитор Дмитрий Шостакович, отправивший в 1973 году письмо в ООН. Шостакович был убежден, что именно День музыки способен сплотить людей, проложить мостики взаимопонимания и дружбы между разными народами и конфессиями.

Однако, впервые праздник состоялся только 1 октября 1975 года после получения ассамблеей ООН письма, в котором были изложены цели праздника и конкретные предложения о мероприятиях.

Традиции праздника

1 октября во всем мире проводятся концерты и музыкальные фестивали, творческие вечера известных исполнителей и композиторов, конкурсы молодых талантов и опытных музыкантов. Организуют тематические лекции, круглые столы, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.

В Рубцовске сегодня, в 18:00 во Дворце культуры “Тракторостроитель” состоится большой праздничный концерт, посвященный этой дате. Цена билета – 100 рублей.

rubtsovskmv.ru

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