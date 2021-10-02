Рубцовск: В Алтайском крае свыше 412 миллионов рублей выплатили правопреемникам пенсионных накоплений | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Территориальные органы Пенсионного фонда России по Алтайскому краю выплачивают пенсионные накопления правопреемникам умерших застрахованных лиц. С 2008 года в регионе наследникам перечислили 412,3 миллиона рублей.

Средства пенсионных накоплений формируются у определенной категории граждан. Среди них:

граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд России на накопительную пенсию в период с 2002 по 2014 год;

женщины 1957-1966 годов рождения и мужчины 1953-1966 годов рождения, за которых в период с 2002 по 2004 год работодатель перечислял страховые взносы на накопительную часть пенсии;

участники программы государственного софинансирования пенсий;

те, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Если гражданин, относящийся к вышеуказанным категориям, умер, то при соблюдении определенных условий его пенсионные накопления могут получить правопреемники. Размер выплат напрямую зависит от наличия и величины средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица и не выплаченных ему при жизни, а также если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии.

Пенсионные накопления выплачивают, только если правопреемником подано заявление в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда России. Наследнику необходимо обратиться в ведомство до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить свои права в судебном порядке.

Правопреемникам выплачивают только те средства, которые фактически уплачены в Пенсионный фонд работодателем и самим застрахованным лицом, а также средства, поступившие в рамках государственной программы софинансирования пенсий. Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в негосударственном пенсионном фонде, то выплаты правопреемнику производит соответствующий фонд.

Справка. В этом году Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю принято 1093 решения о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам. Средний размер выплаты составил 28 тысяч рублей, а максимальный – 472 тысячи рублей.

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