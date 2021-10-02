Рубцовск: Рубцовчане встретились с участниками Всероссийской экспедиции «РоссиЯ» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

29 и 30 сентября в Рубцовске остановились участники Всероссийской научно-спортивной патриотической экспедиции «РоссиЯ». Во время посещения нашего города путешественники встретились с рубцовчанами, рассказали о том, что заставило их пуститься в дальний путь.

Экспедиция «РоссиЯ» – это уникальный проект, преследующий множество целей. Главная особенность экспедиции состоит в том, что впервые в истории путь проходит не по каким-то определённым местам, а вдоль границы нашей страны. Расстояние путешественники преодолевают всеми доступными способами – пешком, на велосипедах, на катамаранах, на автомобилях и вовсе на ледоколе. Около тридцати пяти тысяч километров – столько составляет протяжённость маршрута экспедиции, которая продлится 283 дня. Две трети пути позади, и вот, стартовавшие третьего марта из Сочи шесть участников велоэтапа во главе с руководителем экспедиции Константином Мержоевым прибыли в Алтайский край.

– Наш девиз «Откроем Россию заново вместе!». Экспедиция планировалась с одной целью – показать нашу страну. Не только большие города и популярные туристические места, но всё богатство нашей Родины. Огромное природно-географическое, историческое и культурное наследие, мощный туристический потенциал и интеллектуальный капитал, – рассказывает Константин Мержоев.

Сам Константин Сергеевич – личность в некоторых кругах легендарная. Он является чемпионом России по спортивному туризму, участником десятков кругосветных и трансконтинентальных экспедиций. Он ходил на Северный полюс и проезжал на велосипеде всю Евразию, повторял путь «Из варяг в греки» и побывал в двадцати странах о время экспедиции «Огненный пояс Земли» по всем действующим вулканам на четырёх континентах. Как автор проекта «РоссиЯ-2021», основную задачу путешественник видит в популяризации нашей страны на всех уровнях. Особенно это касается молодёжи, которая – по мнения Константина Сергеевича – ориентируется сейчас на западные страны, не осознавая весь потенциал своей родной страны.

Стартовала экспедиция из Адлера, на велосипедах путешественники добрались до Мурманска, затем на ледоколе прошли по Северному морскому пути до Владивостока. Оттуда, на автомобилях, доехали до населённого пункта Монды (республика Бурятия, на границе с Монголией). Затем – пешком до озера Белин, по бездорожью, тайге, горам и горельникам. Пешим ходом и на катамаранах – до Кызыла (столица Республики Тыва). И только там начался велоэтап, который и привёл путешественников сначала в Республику Алтай, а затем и в Алтайский край.

Многие думают, что экспедиция – это просто. Идёшь себе по живописным местам, делаешь привал, когда тебе заблагорассудится. Путешественникам часто пишут в социальных сетях желающие присоединиться к маршруту. Но в действительности всё не так просто. Экспедиция шла через большие Саяны пешком, 54 дня преодолевая 212 километром, неся рюкзаки по сорок шесть килограмм. Полная автономия в горах, в тайге и в болотах. Последние четыре дня группа шла без еды, начались дожди и пришлось преодолевать последние двадцать километров через горельники, скалы и реки. Но это не стало преградой для экстремалов из разных уголков России.

Масштабы экспедиции многих поражают: общее число задействованных в проекте лиц составляет более 10 000 человек, 33 этапа, протяжённость – более 35 000 километров через 52 субъекта Российской Федерации. Все участники экспедиции прошли серьезный отбор, на девять мест было полторы тысячи желающих. Подбирали людей по жёстким критериям – хорошая физическая подготовка, опыт всех видов спортивного туризма (горный, пеший, водный) высшей категории сложности. Также важна была профессия потенциального кандидата. В итоге в состав экспедиции вошли: сам Константин Мержоев (руководитель), Егор Туляков (геоморфолог), Александр Коновалов (медик), Федор Усенко (завснар, ремонтник), Елена Галко (хронометрист, завхоз), Рустам Сиразетдинов (журналист), Александр Кащеев (оператор), Юрий Дерезюк (художник, фотограф) и Никита Ярков (блогер). Самому старшему участнику – 60 лет, самой молодой – 25. На каждом этапе также был дополнительный состав помощников.

– Каждый из нас представляет свой город, край, свою страну. По деяниям одного человеку могут судить обо всех рубцовчанах или россиянах. Наша задача – открыть неизвестную многим Россию. Даже обычный поход на десять дней меняет любого человека, поэтому тем, что мы увидим, узнаем, чему мы научимся – всё обязательно будет задокументировано. Для тех, кто хочет знать, какая она – настоящая Россия, – комментирует руководитель экспедиции.

Весь собранный материал будем оформлен в несколько вариантов: фотографии, демонстрирующие многообразие и красоту природы, войдут в книгу «Живописная Россия»; сведения о культурном и национальном многообразии станут темами научно-исследовательских трудов; этнографический материал пополнит в фонды Русского географического общества; образцы флоры войдут в Детский банк семян растений природной флоры России. Также освещается весь ход экспедиции и жизнь путешественников – на официальном сайте проекта и в социальных сетях регулярно выходят статьи и очерки, где описываются пройдённые места, рассказываются исторические факты, выкладываются фото- и видеоматериал. Кроме этого, будет подготовлен и выпущен документальный фильм (или даже серия фильмов), который впоследствии будет транслироваться на региональных и федеральных телеканалах.

– В нашей стране живут абсолютно разные люди. Разные по национальности, по конфессиям. У каждого свои цели в жизни, свой характер и так далее. Мы все – разные. Я был во множестве экспедиций, объездил весь мир, и именно такие походы, живое общение показывает, что нет плохих национальностей или религий – есть просто плохие люди. Но хороших людей несравнимо больше, и большинство из них – как ни странно – живёт в ярангах, в тайге, в маленьких городах и сёлах. Истинная Россия именно здесь, в таких, на первый взгляд, глухих местах. Здесь люди ближе к природе и намного добрее, чем в мегаполисах, – поясняет Константин Сергеевич.

Из Алтайского края путешественники доедут до Дербента (республика Дагестан), затем уйдут в горы Кавказа до посёлка Архыз (Карачаево-Черкесская республика). И наконец, пешком на снегоступах через Главный Кавказский хребет до Красной поляны в Сочи. Если не вмешаются обстоятельства, экспедиция закончится к 31 декабря 2021 года. Обработка всех материалов продлится ещё несколько месяцев, и заключением станет торжественное мероприятие с подведением всех итогов и презентацией фильма в День России 12 июня 2022 г. в Сочи. Вот такой масштабный проект реализуется сейчас командой энтузиастов и патриотов, желающих показать всем такую разную, но единую Россию, всё её многообразие, уникальность, самобытность и неповторимость.

Справка: экспедиция организованна Русским географическом обществом, Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения России. Она нацелена на содействие патриотическому воспитанию молодежи и всех граждан страны через изучение и показ уникальности и неповторимости регионов, их жителей и России в целом. Проект реализуют на средства Фонда президентских грантов по направлению «Сохранение исторической памяти».

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