Рубцовск: В Рубцовске начинает работу тактильная выставка «Прикосновенный образ» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: omsk.mk.ru

С 1 октября в Краеведческом музее пройдет передвижная выставка омских резных икон «Прикосновенный образ». На мероприятии представлены семь образов из коллекции со своей историей и библейским сюжетом. Автором экспонатов является член Союза художников России Павел Минин. Ему же принадлежит идея проводить выставки, ориентированные на особых посетителей.

Особенностью выставки «Прикосновенный образ» является возможность для незрячих и слабовидящих людей воспринимать икону на ощупь, сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики.

Каждый экспонат снабжен персональным аудиогидом, рельефной радио-меткой, что, опять же, удобно для людей с нарушениями зрения. Посетить выставку может каждый желающий, без ограничений по возрасту. Вход свободный.

rubtsovskmv.ru