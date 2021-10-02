ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае зафиксированы низкие цены на продукты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
19 часов Ago

Фото: 1zoom.ru

О снижении стоимости продукции свидетельствуют данные Алтайкрайстата об изменении потребительских цен в регионе по состоянию на 27 сентября.

За предыдущую неделю на 12 из 24 социально значимых продуктов питания зафиксировано снижение цен – больше всех подешевели яблоки (на 6,96 рубля за килограмм), репчатый лук (на 1,23 рубля), морковь (на 1,53 рубля). Помимо этого снизилась стоимость пшеничной муки, молока, хлебобулочных изделий, свинины и белокочанной капусты.

Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 21 товар – ниже среднероссийского уровня, сообщает пресс-центр Министерства экономического развития Алтайского края.

rubtsovskmv.ru

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