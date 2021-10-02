ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске будут судить грабителя ювелирного магазина | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
19 часов Ago

Фото ural-meridian.ru

20 июля около 12 часов дня в Рубцовске произошло нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Дзержинского. Грабитель был задержан в ночь с 21 на 22 июля. И вот, рубцовская прокуратура утвердила своё обвинительное заключение.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нападавший оказался жителем краевой столицы. Из Барнаула в Рубцовск мужчина приехал специально, чтобы совершить ограбление.

Во время ограбления мужчина угрожал пистолетом трём сотрудницам ювелирного. В последствии правоохранители выяснили, что в качестве устрашающих мер обвиняемый использовал игрушечный пистолет своего сына. Запугав сотрудников, грабитель разбил витрину, взял планшет с драгоценностями и скрылся.

Изначально магазин заявил об ущербе в один миллион рублей. По информации следствия, в итоге сумма оказалась несколько скромнее – чуть больше 700 000 рублей.

“Действия обвиняемого органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 3 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере”, – комментируют в прокуратуре Алтайского края.

Теперь грабителю грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения. ​​​​​​​

rubtsovskmv.ru

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