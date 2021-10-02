ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Госавтоинспекция Рубцовска провела профилактическое мероприятие для пожилых людей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
19 часов Ago

Фото: мвд.рф

1 октября в России традиционно отмечается Международный день пожилых людей. Сотрудники Госавтоинспекции также не остались в стороне – поздравили старшее поколение с праздником и провели профилактическое мероприятие «С заботой о пожилых участниках дорожного движения!».

В рамках события были проведены беседы с пожилыми людьми на тему правил безопасного поведения на дороге. Сотрудники ОГИБДД выходили на оживленные улицы, оказывали помощь людям преклонного возраста при пересечении ими проезжей части. Рубцовчанам рассказали о функциях световозвращателей на одежде, напомнили о необходимости ношения подобных специальных элементов, сообщают в Госавтоинспекции.

Инспекторы также приняли участие в праздновании Дня пожилого человека в Центральной городской библиотеке «Песня юности нашей». Сотрудники поздравили пожилых людей с праздником, поблагодарили их за многолетний труд, тепло и заботу, которую они дарят младшему поколению, своим детям и внукам.

Фото: Госавтоинспекция города Рубцовска

ГОРНЯК22 03.10.2021

Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств быть внимательнее к пожилым пешеходам. Не нужно торопить их, раздражаться из-за медлительности и пытаться объехать пожилого человека. Относитесь с пониманием и уважением к людям старшего поколения.

rubtsovskmv.ru

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