Рубцовск: Спортсмены Рубцовска – призёры двух краевых соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото рсш2.рф

С 24 по 26 сентября воспитанники спортивной школы №2 города Рубцовска приняли участие в двух масштабных соревнованиях, проводимых в Алтайском крае.

Первым стал XXI традиционный краевой турнир по греко-римской борьбе на призы Г.М.Яцкова. В этом сезоне на ковер вышли 200 спортсменов со всего Алтайского края и гости из Новосибирской и Томской областей.

Воспитанники отделения греко-римской борьбы СШ №2: Отар Теличко, Махмадуло Закиров и Павел Цховребов взяли всю “бронзу” в своих весовых категориях.

Вторые соревнования, в которых приняли участие рубцовские спортсмены – Первенство города Барнаул по дзюдо. Здесь места распределились так:

1 место – Степан Молодцов;

2 место – Владислав Мусолямов.

Далее рубцовские дзюдоисты поедут в Иркутск на Первенство Сибирского федерального округа в составе сборной команды Алтайского края по дзюдо.

rubtsovskmv.ru