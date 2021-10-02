Рубцовск: Спортсмены Рубцовска – призёры двух краевых соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото рсш2.рф
С 24 по 26 сентября воспитанники спортивной школы №2 города Рубцовска приняли участие в двух масштабных соревнованиях, проводимых в Алтайском крае.
Первым стал XXI традиционный краевой турнир по греко-римской борьбе на призы Г.М.Яцкова. В этом сезоне на ковер вышли 200 спортсменов со всего Алтайского края и гости из Новосибирской и Томской областей.
Воспитанники отделения греко-римской борьбы СШ №2: Отар Теличко, Махмадуло Закиров и Павел Цховребов взяли всю “бронзу” в своих весовых категориях.
Вторые соревнования, в которых приняли участие рубцовские спортсмены – Первенство города Барнаул по дзюдо. Здесь места распределились так:
- 1 место – Степан Молодцов;
- 2 место – Владислав Мусолямов.
Далее рубцовские дзюдоисты поедут в Иркутск на Первенство Сибирского федерального округа в составе сборной команды Алтайского края по дзюдо.