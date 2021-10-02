ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Спортсмены Рубцовска – призёры двух краевых соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
19 часов Ago

Фото рсш2.рф

С 24 по 26 сентября воспитанники спортивной школы №2 города Рубцовска приняли участие в двух масштабных соревнованиях, проводимых в Алтайском крае.

Первым стал XXI традиционный краевой турнир по греко-римской борьбе на призы Г.М.Яцкова. В этом сезоне на ковер вышли 200 спортсменов со всего Алтайского края и гости из Новосибирской и Томской областей.

Воспитанники отделения греко-римской борьбы СШ №2: Отар Теличко, Махмадуло Закиров и Павел Цховребов взяли всю “бронзу” в своих весовых категориях.

Вторые соревнования, в которых приняли участие рубцовские спортсмены – Первенство города Барнаул по дзюдо. Здесь места распределились так:

  • 1 место –  Степан Молодцов;
  • 2 место –  Владислав Мусолямов.

Далее рубцовские дзюдоисты поедут в Иркутск на Первенство Сибирского федерального округа в составе сборной команды Алтайского края по дзюдо.

rubtsovskmv.ru

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