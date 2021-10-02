ГОРНЯК22 03.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанина будут судить за поножовщину из-за парковки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
19 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

“Парковочные войны” докатились и до Рубцовска: из-за конфликтов за “машиноместо” во дворе горожанин напал с ножом на соседа.

Драма разыгралась в июле, и у нее была предыстория. Двое мужчин – соседи по многоквартирному дому – часто спорили из-за парковочного места для своих автомобилей. Обычно все заканчивалось словесной перепалкой, но отношения между двумя рубцовчанами накалялись и переросли в откровенную неприязнь.

Все произошло на лестничной площадке. Один из конфликтующих был нетрезв, но полон решимости окончательно решить проблему. В качестве главного аргумента он решил использовать завернутый в пакет нож. Два удара в грудь, и оппонент упал, истекая кровью. В итоге потерпевший остался жив, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

“Действия лица, совершившего преступление, квалифицированы по п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия”, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Уголовное дело с обвинительным заключением утверждено прокурором Рубцовска и направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимально наказание, которое грозит несдержанному спорщику – лишение свободы на срок до 10 лет.

rubtsovskmv.ru

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