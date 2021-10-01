Рубцовск: Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует начать подготовку к зимнему сезону | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В связи с изменением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции напоминают о соблюдениях правил дорожной безопасности. Водителям необходимо проверить техническое состояние автомобиля, работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, а также заряд аккумулятора.

В осенне-зимний период увеличивается количество аварий, поэтому автовладельцам следует быть внимательнее на дорогах и не совершать резких маневров. Передвижение на транспортном средстве осуществляется с включенными световыми приборами, в плохую погоду следует использовать противотуманные фары. В случае ухудшения самочувствия в дороге водитель должен остановить автомобиль и при необходимости вызвать скорую помощь.

Соблюдение правил дорожного движения касается не только автомобилистов, но и пешеходов – во избежание несчастных случаев рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде, а также переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

rubtsovskmv.ru