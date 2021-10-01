Рубцовск: В Рубцовске служебным собакам из исправительной колонии ищут новых хозяев | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: gufsin38.blogspot.com

Немецкие овчарки несли службу на страже исправительной колонии №4. Девятилетний Грей – служебная собака патрульно-розыскного профиля, двукратный победитель краевых кинологических соревнований среди кинологов уголовно-исполнительной системы. Его подруга Багира младше на год, также имеет хорошие характеристики – она спокойная и уравновешенная. Еще один пес, Рэй, как и его «коллега», проходил службу в ИК-4 города Рубцовска.

По сообщению пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю, причина, по которой животных отдают – возраст. Собаки не могут больше нести службу, и будут рады достойно уйти на «пенсию», обрести новый дом и хороших хозяев.

Состояние здоровья и упитанность у обеих овчарок – удовлетворительные. У животных есть ветеринарные книжки с прививками и обследованиями.

Фото предоставлены пресс-службой УФСИН России по Алтайскому краю

rubtsovskmv.ru