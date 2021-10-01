Рубцовск: 30 сентября – День интернета в России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото из открытых источников/Интернет

Ежегодно 30 сентября в России отмечают День интернета. Празднование этого дня было инициировано московской фирмой IT Infoart Stars в 1998 году.

Сейчас уже невозможно представить современную жизнь без использования ресурсов Всемирной паутины. С появлением Интернета людям по всему миру открылись новые возможности. На данный момент в России практически не осталось ни одного человека, у кого бы не было доступа в Сеть.

По данным исследования Алтайкрайстата, в 2020 году в Алтайском крае доступ в Интернет имели 77,3% домашних хозяйств – это ниже, чем в целом по России (80%) и ненамного ниже по Сибирскому федеральному округу (77,4%).

Мобильные устройства с выходом во Всемирную паутину используют 66,4% граждан региона. Что касается стационарных компьютеров, то они имеются у почти 70% пользователей.

В статистике также указано, какими государственными и муниципальными услугами пользуются жители края через Интернет. На первом месте – онлайн-запись на врачебный прием. За ней идут оплата сбора налогов и услуги МВД / ГИБДД.

rubtsovskmv.ru