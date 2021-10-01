Рубцовск: Рубцовск отметит месячник пожилого человека: план мероприятий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото starsity.ru

С 1 октября в России ежегодно проводится месячник пожилых людей. Его основная цель – способствовать активному долголетию старшего поколения и продлению здоровой жизни людей “золотого и серебряного возраста”. Учреждениями культуры и спорта Рубцовска подготовлен план мероприятий:

01 октября

13:00 “Вам мудрость подарили годы” – литературно-музыкальная программа (Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, пер. Гражданский, 41);

14:00 “Песни юности нашей” – праздничный концерт (Центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137а);

18:00 “Музыкальная открытка” – музыкальное поздравление (ДМШ №1, ул. Дзержинского, 15).

02 октября

10:00 “Вперед, за здоровьем!” – Всероссийский день ходьбы (Трасса здоровья

в районе набережной им. Н.Ф. Петрова);

16:00 “Прикоснись к прекрасному” – видеотрансляции в виртуальном концертном зале (Центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137а).

03 октября

14:00 “В гармонии с возрастом” – литературная гостиная (Библиотека семейного чтении «Лад», ул. Федоренко, 17в);

05 октября

14:00 “Влюбиться во Францию” – виртуальное путешествие (Библиотека для детей и юношества, пр. Ленина, 53а).

06 октября

12:00 “Нам года – лишь мудрости ступенька” – конкурсно-развлекательная программа (Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, пер. Гражданский, 41);

14.00 “Согреем ладони, разгладим морщинки” – концерт (ДМШ №2, пр-кт Рубцовский, 46);

17:00 “#Киновместе” – встречи в киноклубе (Центральная городская библиотека,

пр. Ленина, 137а).

07 октября

С 10.00 до 16.00 “Пусть будет мир прекрасен” – День открытых дверей (Картинная галерея им. В.В. Тихонова, ул. Калинина, 15; краеведческий музей, пр-т Ленина, 137а)

14:00 “По волнам нашей памяти” – литературно-музыкальная гостиная в клубе “Поговорим по душам” (Библиотека “Контакт”, ул. Ст.Разина, 196);

14:00 “Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены…” – вечер отдыха в клубе “Собеседник” (Библиотека № 8, ул. Комсомольская, 64).

08 октября

15:00 “Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены…” – вечер отдыха в клубе “Журавушка” (Библиотека № 8, ул. Комсомольская, 64).

09 октября

16:00 “Прикоснись к прекрасному” – видеотрансляции в виртуальном концертном зале (Центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137а).

13 октября

14:00 “Мышеловка” – спектакль-подарок Рубцовский драматический театр Внимание! Билеты реализуются через Совет ветеранов (ул. К. Маркса, 141);

17:00 “#Киновместе” – киноклуб (Центральная городская библиотека, пр-кт Ленина, 137а).

14 октября

10:00 – 16:00 “Пусть будет мир прекрасен” – День открытых дверей (Картинная галерея, ул. Калинина, 15; Краеведческий музей, пр-кт Ленина, 137а).

15 октября

10:00 “Золотая пора – золотые года” – посиделки для ветеранов (ДК “Тракторостроитель” пр-кт Ленина,7)

16 октября

16:00 “Прикоснись к прекрасному” – видеотрансляции в виртуальном концертном зале (Центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137а)

19 октября

14:00 «Ностальжи» – отборочный тур фестиваля творчества людей старшего поколения (ДК “Алтайсельмаш” пр. Ленина, 190)

20 октября

17:00 «#Киновместе» – киноклуб (Центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137а)

21 октября

10:00 – 16:00 “Пусть будет мир прекрасен” – День открытых дверей (Картинная галерея, ул. Калинина, 15; Краеведческий музей, пр-кт Ленина, 137а)

14:00 “Человек-театр” – Вечер-портрет к 110-летию А. Райкина в клубе “Собеседник” (Библиотека № 8, ул. Комсомольская, 64)

14:00 “Море, море – мир бездонный” – музыкальная шкатулка в клубе “Калейдоскоп” (Библиотека № 3, ул. Одесская, 6)

22 октября

14:00 “Ностальжи” – финал фестиваля творчества людей старшего поколения (ДК”Алтайсельмаш”, пр. Ленина, 190)

с 22 по 24 октября

10:00 “На здоровье!” – X комплексная Спартакиада пенсионеров города Рубцовска

(С/к “Динамит”, административное здании, пр-кт Ленина, 206/2, 6 этаж; КДО “Прометей” пер. Гражданский, 17; СШ “Юбилейный” пр-кт Ленина, 203)

23 октября

16:00 “Прикоснись к прекрасному!” – Видеотрансляции в виртуальном концертном зале (Центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137а)

17:00 “Про Федота – стрельца удалого молодца” – спектакль-подарок Внимание! Билеты реализуются через Совет ветеранов (Театр кукол им. А.К. Брахмана, ул.Комсомольская)

27 октября

14:00 “Не бывает в доме скуки, где есть бабушки и внуки” – концертная программа (ДЮДК «Черемушки», ул. Алтайская,177)

17:00 «#Киновместе» – встречи в киноклубе (Центральная городская библиотека,

пр. Ленина, 137а)

28 октября

10:00 – 16:00 “Пусть будет мир прекрасен!” – День открытых дверей (Картинная галерея, ул. Калинина, 15; Краеведческий музей, пр-кт Ленина, 137а)

29 октября

15:00 “Пусть не старят вам душу года” – музыкальная программа ко Дню пожилого человека (ДК “Тракторостроитель” пр-кт Ленина, 7)

30 октября

17:00 “Про Федота – стрельца удалого молодца” – спектакль-подарок ВНИМАНИЕ: билеты реализуются через Совет ветеранов (Театр кукол им. А.К. Брахмана, ул.Комсомольская, 134)

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