Рубцовск: В преддверии 85-летия Алтайского края в Рубцовском педагогическом колледже провели ряд мероприятий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: educaltai.ru

2022 год ожидается богатым на юбилеи. Одним таким именинником будет наш Алтайский край, которому в сентябре 2022 года исполнится 85 лет.

28 сентября 1937 года – дата образования Алтайского края с центром в городе Барнауле. До этого территория входила в состав Сибирского края, где краевым центром был город Новосибирск. А еще раньше, до Революции 1917 года, территории нынешнего Алтайского края и республики Алтай входили в состав Томской губернии.

В преддверии юбилейных событий уже сейчас положен старт организации мероприятий, приуроченных к знаменательной дате. Так, например, в Рубцовском педагогическом колледже прошел ряд мероприятий, посвященных истории региона. Студенты 1 курса специальности «Преподавание в начальных классах» побывав в Краеведческом музее смогли увидеть документальный фильм о том, как происходило заселение территории края и как развивался он в последующие годы. Экспозиции залов музея продемонстрировали студентам быт земляков в начале 20 века, рассказали о жизни края в годы Великой Отечественной Войны и послевоенное время.

Через видеозаписи, фотографии, экспонаты студенты смогли приобщиться к историческому прошлому края. Вдохновясь идеей, студенческий совет колледжа организовал фотовыставку в стенах учебного заведения. «Я живу в Алтайском крае» – под таким названием объединились фотоработы преподавателей и студентов колледжа, сделанные собственноручно в разных уголках края, еще раз напомнив нам о том, как великолепна природа нашей жемчужины Сибири.

rubtsovskmv.ru