ГОРНЯК22 01.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовская детская больница и клиника «РЖД-Медицина» пополнили реестр социально ответственных работодателей региона | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: uvao.mos.ru

Критерии отнесения работодателей к категории социально ответственных и социально ориентированных работодателей утверждены Указом Губернатора. В настоящий момент в реестре числится 365 работодателей региона. В этом году впервые прошли сертификацию на соответствие требованиям законодательства в области социально-трудовых отношений 4 учреждения края. В их числе и Детская городская больница города Рубцовска. А поликлиника «РЖД-Медицина» в городе Рубцовске повторно получила положительное заключение социальной экспертизы и вошла в реестр.

Во всех этих организациях действуют коллективные договоры и внедряют профессиональные стандарты. У них нет задолженности по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды. Работодатели профессионально обеспечивают соблюдение требований охраны труда и провели специальную оценку условий труда, сообщает официальный сайт Алтайского края.

rubtsovskmv.ru

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