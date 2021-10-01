Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске дожди со снегом: погода на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске на ближайшие три дня – до конца недели – установится холодная погода. В регионе на этот период синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. А теперь подробнее.

1 октября в Алтайском крае в отдельных районах небольшие, по югу местами умеренные дожди. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +4…+9°С.

В Рубцовске облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +4…+6°С.

2 октября в Алтайском крае ночью на большей части территории небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -2…+3°С. Днем на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +3…+8°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, дождь, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +1…+3°С. Днем облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +2…+4°С.

3 октября в Алтайском крае ночью на большей части территории небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -3…+2°С. Днем на большей части территории небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +2…+7°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь с мокрым снегом, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на южный, 3-6 м/с. Температура +1…-1°С. Днем пасмурно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура +5…+7°С, вечером +2°С.

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