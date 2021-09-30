Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Сегодня, 29 октября, в Рубцовске завершается благоустройство территории перед Центральной городской библиотекой и краеведческим музеем по пр. Ленина, которое проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Завершающим штрихом стала высадка рябин, которые росли и ждали своего часа в питомнике в Барнауле.

Напомним, что проектом изначально была предусмотрена высадка рябиновой аллеи из прямоствольных растений с закрытой корневой системы. Саженцы подросшие, высотой от полутора до двух метров. Число деревьев – точно по количеству букв в русском алфавите. С обеих сторон установлены арт-объекты в виде букв “А” и “Я”.

Работы по высадке рябин начались в 11 часов.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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