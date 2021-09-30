Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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Рубцовчанина приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в незаконном наркотическом бизнесе.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, мужчина был задержан в июле 2020 года с оптовой партией синтетических наркотических средств. Во время задержания он пытался избавиться от конверта с наркотиком и скрыться.
В ходе расследования следствие доказало причастность гражданина к незаконному бизнесу – осужденный работал оптовиком-курьером в специализированном интернет-магазине. Денежное вознаграждение он получал за расфасовку и формирование тайников-закладок.
При этом свою вину в совершении преступления рубцовчанин не признал.
«За участие в незаконном наркотическом бизнесе житель региона приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.