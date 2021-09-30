ГОРНЯК22 01.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото yandex.ru

Рубцовчанина приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в незаконном наркотическом бизнесе.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, мужчина был задержан в июле 2020 года с оптовой партией синтетических наркотических средств. Во время задержания он пытался избавиться от конверта с наркотиком и скрыться.

В ходе расследования следствие доказало причастность гражданина к незаконному бизнесу – осужденный работал оптовиком-курьером в специализированном интернет-магазине. Денежное вознаграждение он получал за расфасовку и формирование тайников-закладок.

При этом свою вину в совершении преступления рубцовчанин не признал.

«За участие в незаконном наркотическом бизнесе житель региона приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото yandex.ru Рубцовчанина приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в незаконном наркотическом бизнесе. Как сообщает пресс-служба УФСБ России...
Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: Ирина Жукова/Местное время Сегодня, 29 октября, в Рубцовске завершается благоустройство территории перед Центральной городской библиотекой и краеведческим музеем по...
Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: Ирина Жукова/Местное время Сегодня, 29 октября, в Рубцовске завершается благоустройство территории перед Центральной городской библиотекой и краеведческим музеем по...
Рубцовск: Рубцовчане смогут пройти Всероссийскую перепись онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане смогут пройти Всероссийскую перепись онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Особенностью переписи стала...
Рубцовск: Рубцовчане смогут пройти Всероссийскую перепись онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане смогут пройти Всероссийскую перепись онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Особенностью переписи стала...

Читать по теме:

ВТОПЕ: