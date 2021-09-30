Рубцовск: Рубцовчане смогут пройти Всероссийскую перепись онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Особенностью переписи стала возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на сайте Госуслуг.

На совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения ВПН-2020 были подведены итоги тестирования нововведения – большинство оценили подобную форму на «хорошо» и «очень хорошо». По сообщению медиаофиса Всероссийской переписи населения, сейчас электронная форма переписного листа полностью готова.

«В сентябре мы провели два сеанса нагрузочного тестирования. Результат: на семи нотах обрабатываем нагрузку в 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки способны предавать таким образом более 2 млн переписных листов», – сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

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