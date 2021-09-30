ГОРНЯК22 01.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Жители Рубцовска могут проверить свои знания культуры Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото: kurganfm.ru

15 октября в Алтайском крае стартует региональная просветительская акция «Краеведческий диктант – 2021». Событие организовано Алтайским институтом развития образования им. Адриана Топорова.

По сведениям института, мероприятие проводится с целью повышения уровня краеведческой грамотности населения и популяризации знаний об истории и культуре региона. В течение всего дня (с 10:00 до 21:00) можно будет ответить на 40 вопросов по истории, географии и культуре Алтайского края.

Поучаствовать в акции смогут все желающие в возрасте от девяти лет – достаточно пройти регистрацию на портале дистанционного обучения АИРО им. А. М. Топорова.

rubtsovskmv.ru

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