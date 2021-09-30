Рубцовск: Президент РФ поддержал сельскую культуру Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В регионе высоко оценили итоги первого конкурса на получение финансовой поддержки Президентского фонда культурных инициатив.

Судя по статистике, такой поддержки от государства деятели культуры ждали давно. За 1,5 месяца было подано более 12 460 заявок из 83 регионов страны. Одобрена каждая восьмая – всего почти 1500 проектов. На их финансирование выделено 3,5 млрд рублей. «Объём выделенных средств в целом по России, грандиозность этой грантовой компании не сопоставима ни с чем», – заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Несмотря на масштабность конкурс провели в рекордно сжатые сроки и абсолютно прозрачно. Все заявки оценивали независимые эксперты, а с документами можно ознакомиться на сайте фонда.

В результате дорогу в жизнь получили как международные фестивали, форумы, постановки опер, так и небольшие проекты сельских ДК и библиотек. Деятели культуры говорят: появление Президентского фонда культурных инициатив – большой шаг в поддержке творческой сферы и креативного кластера.

«Впервые получили возможность участвовать и стать победителями не только некоммерческие организации, которые и раньше могли получать президентские гранты, но и учреждения культуры других организационных форм. Например, в число победителей вошли наши муниципальные учреждения: Троицкий многофункциональный культурный центр, Целинный, Новоалтайская библиотека», – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Из Алтайского края на конкурс было подано 122 заявки, из них 14 прошли отбор. Это программы развития творческого потенциала молодёжи и просветительские лекции об искусстве в Барнауле. Открытие «Школы юмора» в Рубцовске. Проведение недели искусства в Бийске. Также в списке проекты по сохранению уникальной – кемеровской – художественной росписи и поддержки любительских театров края. На поддержку деятелей культуры региона выделено почти 18 млн рублей.

Одним из самых затратных проектов в регионе стала съёмка фильма о Денисовой пещере и живших там древних людях. По мнению археологов, это отдельная ветвь человека – Homo sapiens denisovan, или денисовцы. Фильм «Колыбель человечества» планируют построить на стыке документального и научно-популярного кино с использованием игровых сцен.

«Эта пещера имеет мировое значение. Найденные там останки древних людей – денисовцев – переворачивают представление об истории возникновения человечества. Они подогревает споры о том, откуда вышел человек – из Африки или из Сибири. Мы расскажем об учёных, которые исследуют Денисову пещеру. Будут использоваться интервью с ними. Также в фильме будут использоваться элементы игрового кино», – говорит режиссёр Владимир Кузнецов.

На съёмку фильма выделен президентский грант более 1,5 млн рублей. К работам кинематографисты рассчитывают приступить в апреле. Съёмки будут продолжаться всё лето. А уже в ноябре планируется подготовить фильм к показу.

rubtsovskmv.ru