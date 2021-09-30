ГОРНЯК22 01.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске дожди: погода на 30 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 30 сентября, синоптики прогнозируют дождливую погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по востоку и югу умеренные дожди, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12°С.

В Рубцовске пасмурно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +6…+9°С.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: Ирина Жукова/Местное время Сегодня, 29 октября, в Рубцовске завершается благоустройство территории перед Центральной городской библиотекой и краеведческим музеем по...
Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото yandex.ru Рубцовчанина приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в незаконном наркотическом бизнесе. Как сообщает пресс-служба УФСБ России...
Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Жителя Рубцовска осудили на 9 лет за продажу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото yandex.ru Рубцовчанина приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в незаконном наркотическом бизнесе. Как сообщает пресс-служба УФСБ России...
Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске на Библиотечной площади высаживают рябины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: Ирина Жукова/Местное время Сегодня, 29 октября, в Рубцовске завершается благоустройство территории перед Центральной городской библиотекой и краеведческим музеем по...
Рубцовск: Рубцовчане смогут пройти Всероссийскую перепись онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане смогут пройти Всероссийскую перепись онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Особенностью переписи стала...

Читать по теме:

ВТОПЕ: