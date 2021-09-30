Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске дожди: погода на 30 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 30 сентября, синоптики прогнозируют дождливую погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по востоку и югу умеренные дожди, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12°С.

В Рубцовске пасмурно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +6…+9°С.

rubtsovskmv.ru