Рубцовск: В Алтайском крае пройдет интернет-форум «Активное долголетие: социальная поддержка пожилых людей» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: sgc-opeca.ru

Интернет-форум состоится 28 сентября, с 14.00 по 15.00. На вопросы о мерах социальной поддержки и услугах, предоставляемых пожилым людям, ответит эксперт форума – министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Помимо этого, на площадке поднимут тему реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», и мероприятий в рамках месячника пожилых людей, сообщают в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Интернет-форум пройдет на официальном сайте. Задать вопросы министру социальной защиты можно по ссылке.

rubtsovskmv.ru