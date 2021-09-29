Рубцовск: Рубцовск отметит 800-летие Александра Невского | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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12 сентября исполнилось 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. В этом году по всей России в честь этой даты проходят масштабные мероприятия, и Алтайский край не стал исключением.

Так, Фонд духовно-нравственного просвещения имени Александра Невского (г. Барнаул) организовал передвижную выставку “Образ Александра Невского в традиционной русской культуре”, которая пройдет в пяти городах Алтайского края, включая Рубцовск.

28 сентября в 15:00 в картинной галерее им. В.В. Тихонова (ул. Калинина, 15) экспозиция откроется для рубцовчан. Выставка будет работать по 3 октября включительно.

Также в рамках этого события пройдут следующие культурные мероприятия:

28 сентября в 15:00 – творческий вечер Алтайского отделения Союза писателей России;

– творческий вечер Алтайского отделения Союза писателей России; 30 сентября в 15:00 – творческий вечер Рубцовского литобъединения “КиТ”;

– творческий вечер Рубцовского литобъединения “КиТ”; 1 октября в 14:00 – показ фильма “Александр Невский”

(реж. С. Эйзенштейн, 1938 г.).

– показ фильма “Александр Невский” (реж. С. Эйзенштейн, 1938 г.). 3 октября в 14:00 – закрытие выставки, выступление хоровых коллективов.

“В экспозиции представлены стенды, знакомящие посетителей с житием Святого князя, отраженным в летописных миниатюрах, фресках и иконах. Фотоматериалы рассказывают об истории битв и побед, исторических местах, связанных с Александром Невским. Широко представлены репродукции живописных полотен известных художников, плакатов, изображений предметов прикладного творчества, орденов, связанных с личностью и заслугами перед Отечеством благоверного князя и полководца”, – сообщает городское Управление культуры, спорта и молодёжной политики.

На ВСЕ мероприятия в рамках празднования 800-летия ВХОД СВОБОДНЫЙ.

rubtsovskmv.ru