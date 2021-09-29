ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Учителей Рубцовска приглашают на конкурс «Лучшая команда молодых педагогов Алтайского края» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: news.myseldon.com

С 27 сентября по 15 ноября пройдет региональный конкурс «Лучшая команда молодых педагогов Алтайского края». Цель мероприятия – формирование муниципальных (сельских и городских) команд молодых учителей Алтайского края через реализацию модели наставничества «молодые — молодым». Организаторы конкурса – Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова и Ассоциация молодых учителей «Педагогическая инициатива».

Поучаствовать могут команды педагогов до 35 лет, от 3 до 7 участников из общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций Алтайского края, поясняют в ведомстве Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Социально значимый проект команды молодых педагогов» и «Модель командного взаимодействия молодых педагогов». Конкурсные материалы будет оценивать экспертная группа из руководителей школ, членов профессиональных общественных объединений региона и др.

«В прошлом году конкурс проводился впервые. Команды молодых учителей разрабатывали и реализовывали социальные проекты. В этом году мы сместили вектор, — подчеркнула начальник отдела инновационного проектирования АИРО им. А.М. Топорова Алена Никулина. — Нам важно, чтобы в школах, районах и городах Алтайского края проводились мероприятия и конкурсы, направленные на поддержку молодых педагогов. На первом этапе конкурса мы принимаем пакет документов о проведенном мероприятии, которое могли провести как в прошлом, так и текущем учебном году. Для команд, прошедших во второй этап, проводится конкурс видеороликов о команде и конкурс капитанов».

Вся доступная информация о правилах подачи заявок и участии указана в приложении.

rubtsovskmv.ru

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