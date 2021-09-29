ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске работники «Уралвагонзавода» отпраздновали День машиностроителя | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: Рубцовский филиал «Уралвагонзавода»

День машиностроителя – праздник технологов и конструкторов, слесарей и всех тех, кто своими руками создает машины. Труд специалистов этой сферы заслуживает особого внимания.

Каждый год в сентябре машиностроители отмечают свой профессиональный праздник. Работники Рубцовского филиала “Уралвагонзавода” также не остались в стороне.

Инициаторами проведения мероприятия стали сотрудники технологического бюро производственного цеха №1. Под руководством Молодежного совета коллектив предприятия выехал на базу отдыха. Участники праздника провели время на свежем воздухе, играли в футбол, демонстрировали самодеятельные номера. По словам председателя профкома “Уралвагонзавода” Татьяны Бородиной, такие выезды на природу укрепляют коллектив и с новыми силами позволяют успешно решать производственные задачи.

ГОРНЯК22 29.09.2021Фото: профком Рубцовского филиала “Уралвагонзавода”

rubtsovskmv.ru

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