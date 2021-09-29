Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске ветрено и дожди: погода на 29 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.rabochy-put.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 29 сентября, сохранится относительно теплая, но в то же время ненастная погода. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по востоку умеренные дожди. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами по югу порывы до 16 м/с. Температура +8…+13°С.

В Рубцовске переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-7 м/с, порывы до 15 м/с. Температура в утренние часы +5°С, днем +11…+13°С, вечером +7°С.

rubtsovskmv.ru